Mord in Eickhorst 1994: Fast 60 Hinweise liegen Polizei vor

Zakia Mansour wurde am 25. Dezember 1994 im Kreis Gifhorn brutal ermordert. Der ungeklärte Fall war am Mittwoch Thema in der Sendung "Aktenzeichen xy..ungelöst".

Mittlerweile hat sich die Zahl der Hinweise zum ungeklärten Mord an Zakia Mansour im Vordorfer Ortsteil Eickhorst seit der Ausstrahlung der Sendung Aktenzeichen xy…ungelöst“ am Mittwoch auf fast 60 summiert. Zu der Freude über die Anteilnahme der Bürger kommt jetzt aber auch eine Menge Arbeit auf Frank Bauerfeld zu, der die Mordkommission Eickhorst II leitet. Die wird sich hoffentlich auszahlen. Denn ihm zufolge seien etwa Zweidrittel der Hinweise so konkret, das sie einer näheren Auswertung bedürfen. So seien beispielsweise die Namen weiterer Ansprechpartner genannt worden, die nun persönlich befragt werden müssen. Näheres kann Bauerfeld zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Der Fall in Kürze: Am 13. Dezember 1994 stieg die 28-Jährige Zakia Mansour in Monastir in Tunesien in einen Flieger nach Deutschland. Dort wollte sie ein glückliches Leben führen – und sobald sie Fuß gefasst hat, ihren Sohn nachholen. Doch es geschah nichts. 25 Jahre vergingen, in denen er, seine Tante und seine Großeltern annahmen, Zakia habe sich eben für ein Leben ohne ihre Familie entschieden. Auf Drängen seiner Frau schließlich gab der Sohn schließlich eine Vermisstenanzeige auf – und brachte die Mordkommission damit ein großes Stück voran. Der Name konnte einer Leiche zugeordnet werden, die am 26. Dezember 1994 in einem Wasserloch im Vordorfer Ortsteil Eickhorst im Landkreis Gifhorn gefunden wurde. Das Abstammungsgutachten war eindeutig.

In Lebenstedter Disco "Nanu" gesehen?

Ihr Gesicht war übel zugerichtet, es wurde mit einem scharfkantigen Gegenstand zertrümmert. Danach wurde sie in ein halb zugefrorenes Wasserloch geschleift, wo sie schließlich ertrank. Tatort war am 25. Dezember ein Feldweg in der Nähe der Kreisstraße 59 in Eickhorst. An dem Tag trug sie ein schwarzes Samtkleid, eine Strumpfhose und Wildlederstiefel, wie Bauerfeld zusammenfasst. Auffällig war ihr viel zu großer, brauner Wollmantel. Bei einer Körpergröße von nur 1,51 Meter trug sie Größe 46, der Mantel war notdürftig gekürzt.

In dem Film wird klar, dass sie am Tag ihrer Landung am 13. Dezember einen Bekannten in Salzgitter traf und dort übernachtete. Der fuhr sie am Folgenach nach Wolfsburg, wo sie ebenfalls bei einem Mann die Nacht verbrachte. Mit beiden Personen hat die Polizei bereits gesprochen, weitere Erkenntnisse ergaben sich daraus aber nicht. Nach Medienveröffentlichungen meldete sich ein weiterer Zeuge, der Zakia Mansour in der Lebenstedter Disco „Nanu“ am 16./17. oder am 23. Dezember 1994 gesehen haben will. Der ehemalige Betreiber der Disco, die 2005 abgerissen wurde, kann sich an Mansour nicht erinnern.

Keine Liste der Fluggäste

Am 24. Dezember, dem Abend vor ihrer Ermordung, war das Opfer vermutlich asiatisch essen. Die Reifenspuren deuten darauf hin, dass der oder die Mörder einen BWM 5er oder 7er gefahren haben.

Bauerfeld sucht jetzt Hinweise zu einer Frau, die eine Schlüsselfigur sein könnte. Denn Zakia Mansour hatte noch im Flieger eine Wolfsburgerin kennengelernt, mit der sie sich nach ihrer Ankunft in Hannover noch treffen wollte. Ob es dazu kam, ist unklar. Laut dem Landeskriminalamt München war es nicht möglich, an die Liste der Fluggäste zu gelangen. Die Daten wurden innerhalb der letzten 25 Jahre gelöscht.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Der Leiter der Mordkommission erhofft sich von Zeugen Fotos von dem Abend, an dem das Opfer in der Salzgitteraner Disco war. Zudem rätselt die Polizei, ob ihr Mord in Zusammenhang mit dem Verschwinden von Ganya Thielke aus Wolfsburg steht, von der seit 25. Dezember 1994 jede Spur fehlt. Die Prostituierte mit dem Spitznamen „Noc“ wurde zuletzt an Heiligabend im Steintorviertel in Hannover gesehen. Bauerfeld fragt: Hat sie jemand am 25. Dezember nach Mitternacht gesehen? Und wer hat die beiden Frauen womöglich zusammen im Dezember im Bereich Wolfsburg oder Salzgitter gesichtet oder persönliche Gegenstände aufgefunden?

Wer Hinweise hat, wendet sich an die Polizeiinspektion Gifhorn unter (05371) 9800 oder schreibt eine E-Mail an die TV-redaktion xy@zdf.de, die die Hinweise an die Polizei weiterleitet. Es ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. In der ZDF-Mediathek ist der Beitrag online zu sehen.