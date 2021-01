Boldecker Land kauft 43 Tablet-Computer für Home-Schooling

Lernmittel im Wert von rund 19.000 Euro können Kinder und Jugendliche der vier Schulen im Boldecker Land dank einer Sonder-Förderung aus dem „DigitalPakt Schule“ jetzt nutzen. Kürzlich wurden den Lehrern insgesamt 43 Tablet-Computer mit Tastatur und Cover, die jeweils 420 Euro wert sind, und vier Dokumentenkameras übergeben.

Wie die Samtgemeinde in ihrer Pressemitteilung berichtet, sei mit 28 iPads der Großteil an die Christian-Albinus-Oberschule in Weyhausen gegangen. Jeweils sechs Geräte zum mobilen Lernen erhielten die Grundschulen in Weyhausen und Jembke, drei gingen nach Osloß. Finanziert wurden die Tablets über das bundesweite Sofortausstattungsprogramm für die Anschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, die sich selbst kein Tablet, Notebook oder Laptop leisten können. „Die Corona-Pandemie ist eine große Bewährungsprobe für uns alle“, erklärt Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier. „Schule ist plötzlich eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. Das zeigt, wie wichtig das Erlernen des Umgangs mit digitalen Medien ist. Bildung in der digitalen Welt bedeutet, allen Schülerinnen und Schülern die Entwicklung der Kompetenzen zu ermöglichen, die für einen fachkundigen, verantwortungsvollen und kritischen Umgang mit diesen Medien erforderlich sind.“ Tatsächlich sei es aber so, dass die Möglichkeiten je nach individuellen, sozialen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht überall gleich gegeben seien. „Im Sinne der Chancengerechtigkeit müssen wir gegensteuern, damit der Lern- und Unterrichtserfolg der Schülerinnen und Schüler, die sich kein Endgerät leisten können, nicht gefährdet wird“, wird Meier weiter zitiert.

Vertreter aller vier Schulen und der Samtgemeindeverwaltung hatten zuvor gemeinsam darüber beraten, welcher Art von Geräten sie brauchen. Die Entscheidung fiel auf die vielfach an deutschen Schulen verwendeten iPads.

Woher das Geld für Endgeräte für die Schulen kommt

Der Bund gewährt den Ländern aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur bis 2024 fünf Milliarden Euro und schloss mit den Ländern 2019 den„ DigitalPakt Schule“, um den Ausbau von IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung an Schulen zu fördern. Die Länder erbringen zudem einen investiven Eigenanteil in Höhe von mindestens zehn Prozent zur Finanzierung der mit Bundesmitteln geförderten Investitionen. Im April 2020 beschlossen Bund und Länder zudem, infolge der Pandemie für die Anschaffung digitaler Endgeräte für benachteiligte Schüler 500 Millionen Euro in einem Soforthilfeprogramm bereitzustellen. Niedersachsen erhielt davon 47 Millionen Euro. Schulträger, die an dem Programm teilnahmen, konnten mit Förder-mitteln digitale Endgeräte für deren Schulen beschaffen.

Schulleitungen freuen sich über bessere Möglichkeiten für digitalen Unterricht

Roland Schrader demonstriert den Ein-satz der Dokumentenkamera in der Grundschule Jembke:Eine normale Schulbuchseite wird auf die digitale Tafelprojiziert und kann dort bearbeitet werden. Foto: Samtgemeinde Boldecker Land

Zu den Empfängerinnen von drei nagelneuen iPads zählt Eva-MariaSchriek, Leiterin der Mühlenberggrundschule in Osloß: „Unsere Drittklässler, also die Acht- bis Zehnjährigen, sollten schon in der Lage sein, mit einem Tablet arbeiten zu können.“ Diese Ansicht teilt auch ihre Kollegin Almut Schrader, Leiterin der Grundschule Weyhausen, die sechs Geräte bekam: „Zur Unterstützung der digita-en Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern ist das ein guter Start.“ Zur Einführung der Buchstaben will sie die Geräte sogar schon in den ersten Klassen verwenden.

Auch Stephan Korten, Schulleiter der Christian-Albinus-Oberschule in Weyhausen, freut sich sehr und will „seine“ 28 Tablets zügig in Betrieb nehmen: „Wir haben schon Nachfragen von Schülern und Eltern, wann man endlich Geräte ausleihen kann.“ Zudem verriet er: „Ab 2023 wird es Informatik auch als neues Unterrichtsfach geben. Die Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten.“ Korten sagt, er habe „etliche Schülerinnen und Schüler, die sich ihre Arbeitsblätter derzeit noch ,analog‘ in der Schule abholen, da sie zu Hause keine digitalen Endgeräte haben“.

Roland Schrader, Digitalbeauftragter der Grundschule Jembke, die mit sechs iPads versorgt wurde, pflichtet ihm bei: „Wir haben es durch die Corona-Situation jetzt schon, dass wir über Video-Chatprogramme mit den Kindern in Kontakt sind, und manche haben dafür zu Hause wirklich nur ein Handy.“ Schrader zeigte sich auch begeistert von der Dokumenten-Kamera, von denen alle vier Schulen jeweils ein Exemplar bekamen. Die funktioniere „wie ein moderner Overheadprojektor“ – nur, dass keine Folien mehr benötigt würden. Der 62-Jährige ist Klassenlehrer im ersten Klassenraum an der Grundschule Jembke, die mit einer digitalen Tafel ausgestattet ist. „Mit der Dokumentenkamera kann ich jetzt beispielsweise Seiten aus dem Lehrbuch an die Tafel projizieren und dort bearbeiten.“ Die Technologie der Kamera sei ein gutes Beispiel der aktuellen „Überbrückung von analog zu digital“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier. „Aber wir als Samtgemeinde, und da spreche ich für Rat und Verwaltung, werden alles tun, um unsere Kapazitäten, was das Lernen mit digitalen Hilfsmitteln an unseren Schulen betrifft, so zügig wie möglich weiter auszubauen!“, heißt es abschließend.

red