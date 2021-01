Gifhorns Impfzentrum öffnet am 2. Februar

Gifhorn. Die erste Impfrunde in den Pflegeheimen ist an diesem Donnerstag abgeschlossen. Ein Ende der Ausgangssperre ist nicht in Sicht.

Es geht voran mit den Corona-Impfungen im Kreis Gifhorn. An diesem Donnerstag schließen die mobilen Impfteams die erste Runde in den 23 Pflegeeinrichtungen ab. Das Finale ist im Gifhorner Ackmann-Haus, teilte Kreis-Sprecherin Sina Sosniak auf Anfrage mit. Impfdosen für die zweite Runde hat das Land Niedersachsen reserviert.

Dienstag waren bereits die ersten Impf-Briefe des niedersächsischen Sozialministeriums bei jenen Gifhornern eingegangen, die im Alter ab 80 Jahren zur ersten Vorranggruppe zählen und in eigenen Wohnungen leben. Zwei Seiten Text mit einer entscheidenden Botschaft: Ab 28. Januar können sie telefonisch oder online den Impftermin reservieren. Die kostenlose Telefonnummer lautet 0800/9988665. Die Internetseite findet sich unter www.impfportal-niedersachsen.de.

Wie viele ältere Bürger sich über die gute Nachricht freuen dürfen, kann die Kreisverwaltung gar nicht genau sagen. Die Einwohnermeldedaten verwalten die zehn Mitgliedskommunen. Von ihnen wünsche sich das Land Unterstützung, damit niemand vergessen wird, so der Kreis. In den stationären Pflegeeinrichtungen waren es laut aktuellem Pflegebericht rund 1800 Bewohner, die impfberechtigt waren. Dazu kam das dort beschäftigte Personal.

Der Kreis setzt beim Impfen einen Arzt zusätzlich ein. Das verhindert Staus.

Landrat Andreas Ebel betont auf Anfrage: „Der Einsatz der mobilen Teams würde den Start der stationären Impfungen ohnehin nicht verzögern. Wir haben so geplant, dass ein Parallelbetrieb möglich ist.“

Aktuell rechnet der Landkreis mit dem Beginn der stationären Impfungen in der Stadthalle Gifhorn am Dienstag, 2. Februar. Knackpunkt bleibt die Verfügbarkeit des heißt begehrten Impfstoffes. Deswegen hebt der Landrat hervor: „Vorausgesetzt das Land stellt die Terminvergabe sicher und liefert wie bisher geplant am 1. Februar ausreichend Impfstoff.“

Das Impfzentrum selbst wird verlässlich von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet sein. Vorgesehen ist laut Ebel ein sogenannter Impfzug. Solch ein Team besteht nach den Vorgaben des Landes aus einem Arzt und vier Impfberechtigten. Um mehr Impfungen vornehmen zu können und Staus vermeiden, setzt der Landkreis gleich zwei Ärzte ein. Fest steht bereits: Sobald die Zweitimpfungen beginnen, werden die Kapazitäten verdoppelt, um gleichzeitig weitere Erstimpfungen zu geben.

Und die EDV, die sich phasenweise als Sorgenkind erwies? An der soll es keinesfalls scheitern, versichert der Landrat: „Das EDV-Programm des Landes, das zur Erfassung aller Impfungen dient, läuft leider nicht immer stabil, sodass manchmal erst am Folgetag Impfungen nacherfasst werden können. Dies behindert aber nicht den generellen Betrieb des Impfzentrums.“

Sichergestellt sei auch, dass kein Tropfen des wertvollen Serums verschwendet werde, beteuert Ebel auf Nachfrage: „Die verfügbaren Impfdosen werden im Voraus verplant. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer kann grundsätzlich zehn Tage gelagert werden.“

Zu wenig Impfstoff für den Kreis? Oder doch nicht? Man redete aneinander vorbei.

Zum Hickhack über angeblich zu knapp gelieferte Vakzin-Vorräte zog sich Landrat Ebel auf den Vorwurf mangelnder Kommunikation zurück. Hatte der Kreis gerügt, er erhalte nicht die zugesagten Mengen zu den vereinbarten Terminen, stellte sich schnell heraus, dass der Kreis streng nach Einwohnerzahl berücksichtigt wird. Portioniert wird angesichts fester Gebindegrößen von 975 Impfdosen durch die Lieferintervalle. Gifhorn erhält also Nachschub nicht wöchentlich, sondern alle zehn Tage.

Ebel rekapituliert: „Der Landkreis bekam bisher am 4. und 11. Januar jeweils Montag Impfstoff geliefert. Die Mitteilung zu dem 10-Tage-Intervall bekam der Landkreis erst am 12. Januar, so dass man vorher aufgrund der tatsächlichen Lieferungen von einem 7-Tage-Intervall ausgehen musste.

Im Übrigen hatte der Landkreis beim Sozialministerium bereits am 8. Januar erstmals eine zusätzliche Lieferung aufgrund der hohen Inzidenzen gefordert. In einem Telefonat am 11. Januar vormittags wurde trotz der schwierigen Lage eine Prüfung zugesagt und seitens des Sozialministeriums als Alternative das Vorziehen einer Impfstofflieferung ins Spiel gebracht. Daher überraschte es dann umso mehr, dass der Landkreis am 12.Januar eine allgemeine E-Mail, die auch an weitere Behörden erging, erhielt, aus der sich die nächste Impfstofflieferung nach 10 Tagen ergab. In diesem Fall hätte der Landkreis, vor allem mit Blick auf die mehrfachen Nachfragen beim Sozialministerium eine kurzfristige Antwort erwartet. Dieses Kommunikationsverhalten des Landes und die zunächst ausbleibende Unterstützung musste der Landrat dann auch aufgrund der zahlreichen Nachfragen öffentlich thematisieren.“

Wann ist endlich die Ausgangssperre überstanden?

Hoffnung auf ein schnelles Ende der strengen Ausgangssperre als Verschärfung der landesweit geltenden Regeln machte der Landrat nicht. Dabei hatte sich das Land Niedersachsen erst anlässlich der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag ausdrücklich gegen Ausgangssperren ausgesprochen. Die bedrohlich wirkende Schwelle einer Inzidenz von mehr als 200 Neuerkrankungen pro Woche je 100.000 Einwohner unterschreitet der Kreis Gifhorn bereits seit vergangener Woche. Am Donnerstag sank der Wert auf 149,0.

Ebel hält von Lockerungen dennoch wenig: „Die Inzidenz ist Stand 19. Januar auf 172,2 gefallen. Der Landkreis Gifhorn weist allerdings auch mit dieser Inzidenz noch die zweithöchste Marke in Niedersachsen auf. So erfreulich die sinkenden Inzidenzen als Momentaufnahme sein mögen, daraus allein kann aus epidemiologischer Sicht keine nachhaltige rückläufige Tendenz des Infektionsgeschehens oder sogar ein Abflauen der Pandemie im Landkreis Gifhorn hergeleitet werden.“

Hier spielten verschiedene weitere Faktoren wie der zeitliche Versatz, der von der Infektion bis hin zum Ausbruch der Krankheit 14 Tage betragen kann, eine Rolle. Ähnlich verhalte es sich mit den angeordneten „Maßnahmen“, deren Wirksamkeit erst nach 14 Tagen ausgewertet werden könne, sowie der aktuellen Fallzahl und Zahl der Todesfälle. Ebel: „Erst aus deren gemeinsamer Betrachtung und Bewertung können valide Rückschlüsse auf die weitere Entwicklung der Pandemie im Landkreis Gifhorn gezogen werden.“

Anscheinend sitzt der Kreisverwaltung immer noch der Schreck über den schnellen Anstieg der Infizierten am vorletzten Wochenende in den Knochen. Damals verzeichnete der Kreis innerhalb von 4 Tagen einen Anstieg um 381 Neuinfektionen. Ebel rechnet vor: „Zudem haben wir aktuell im Landkreis Gifhorn mehr als 800 Infizierte.“ Dabei rechnet der Kreis aber über die Wochenfrist der Neu-Infizierten hinaus. Ebel: „In der Regel lag dieser Wert in den letzten Wochen zwischen 300 und 500. In der ersten Welle im Frühjahr lag der höchste Wert an Infizierten im Landkreis Gifhorn bei 64.“

Vor einer Rücknahme der getroffenen „Maßnahmen“ müssten alle relevanten Faktoren betrachtet und gemeinsam bewertet werden. „Eine Einzelbewertung wie beispielsweise nur die Gewichtung des Faktors Inzidenz wird dem Pandemiegeschehen in seiner Komplexität nicht gerecht und führt unweigerlich zu falschen und übereilten Entscheidungen“, argumentiert der Landrat.

„Aus diesem Grund ist aktuell eine Abkehr von der Ausgangssperre nicht geplant. Selbstverständlich wird jedoch in den kommenden Tagen die Entwicklung auf Bundes- und Landesebene intensiv beobachtet, um dann Rückschlüsse auf die geltenden Regelungen im Landkreis Gifhorn zu ziehen.“

