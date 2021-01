Gifhorner Landwirte stehen Spalier für den Milchbauern Helmut

„Helmuuuut, mach das ordentlich!“ ruft ein Landwirt über die Straße dem VW-Bus zu. Gute Ratschläge für den Wahrenholzer Milchbauern Helmut Evers gibt’s an diesem Nachmittag reichlich. Die Berufskollegen stehen Spalier an der Straße Richtung Weißenberge. Mehr als 40 Schlepper sind es. Sie stehen auf der einen Seite, die Landwirte auf der anderen. Gegen 14.30 Uhr kommt der weiße VW-Bus des NDR. „Das beste am Norden“ steht auf dem Fahrzeug – das gilt heute auch für den Mitfahrer. Helmut Evers sitzt auf der Rückbank, hat das Fenster runtergekurbelt und plaudert mit seinen Kollegen. Sie wünschen ihm viel Erfolg, zeigen aber auch: Wir sind eine große Familie!

Land schafft Verbindung organisiert Trecker-Spalier

Organisiert haben das spontane Treffen die Landwirte der Initiative Land schafft Verbindung Gifhorn. Sprecher Marcel Kröger erklärt, es sei wichtig Unterstützung zu zeigen. Und Themen, die die Bauern beschäftigen, gibt es ohnehin genug. Die Düngemittelverordnung, der niedrige Milchpreis, die Nitratbelastung in den Böden und viele andere gehören dazu. Erst vor kurzem haben sie wegen der sinkenden Butterpreise demonstriert.

Helmut Evers kennt sie rauf und runter. Immer wieder applaudieren seine Kollegen. Evers ist an diesem Tag ihr Sprachrohr. Genau genommen nicht nur an diesem Tag. Denn mit seinen Youtube-Videos im Kanal My Kuh Tube erreicht er mittlerweile knapp 60.000 Abonnenten. „Kuh-le Videos aus dem Stall“ heißt`s im Untertitel. Doch jetzt ist erstmal Fernsehen angesagt. Im Schritttempo geht’s zunächst gen Weißenberge, dann Richtung Hamburg ins Studio

Dort sitzt Evers am Abend auf dem roten Sofa in der Sendung Das! Moderator Hinnerk Baumgarten kündigt kurz nach 18.45 Uhr den Wahrenholzer an: „Der Mann mit den 80 Damen und einer Ehefrau.“ Das passt. „Ein leidenschaftlicher Milchbauer.“ Passt auch. Einer, der in Jeans, kariertem Hemd und dunkler Weste auf dem Sofa sitzt und nach der Begrüßung erstmal über seinen Arbeitstag plaudert. Um 4.30 Uhr war für ihn die Nacht zu Ende. Nach dem gemütlichen Kaffee ging’s in den Stall, die Kühe wecken. Natürlich mit Musik, NDR1 Niedersachsen. Landfunk eben. „Dann wissen sie, der Chef ist da“, erzählt Evers. Er berichtet von der Überraschung des Tages, den Kollegen, die mit ihren Treckern Spalier standen. „Ich war hin und weg“, freut er sich. Dann kommt der erste Einspieler. Ein Hofporträt. Landwirt in der 18. Generation. Evers begrüßt die Zuschauer: „Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Helmut aus dem schönsten Dorf an der Ise im Landkreis Gifhorn“. Seine Fans kennen den Satz. So beginnen seine Clips auf www.mykuhtube.de. „Landluft, Kühe und Klobürste – Berufsalltag für Helmut Evers“, erzählt die Reporterin. Szenen mit Ehefrau Birgit folgen.

Landwirt-Demo in Wahrenholz Landwirt-Demo in Wahrenholz Etwa 40 Bauern standen am Donnerstag in Wahrenholz mit ihren Schleppern für Landwirt Helmut Evers Spalier. Mit seiner Frau Birgit führt der Landwirtschaftsmeister einen Milchbetrieb. Dass Milchprodukte ihren Wert haben machte er am Abend in der NDR-Sendung Das! deutlich. Foto: Dirk Kühn

Dann übernimmt Baumgarten wieder, plaudert locker mit Evers über dessen „frischen Haarputz“ und sein Talent als Friseur. Seit fast 50 Jahren schneidet er sich die Haare selbst. Über das Abi in Gifhorn, die Bundeswehr geht’s zum Thema Hofübernahme. Eigentlich wollte er Lehrer werden oder Profifußballer, sagt er mit Augenzwinkern. Doch irgendwann fragte ihn sein älterer Bruder, der den Hof eigentlich übernehmen sollte: „Hast du Lust?“ Und Evers hatte Lust. Sehr sogar. Nach der Ausbildung konzentrierte er sich 1993 auf die Milchwirtschaft, baute einen Stall für 80 Kühe. „Das war aus damaliger Sicht schon Massentierhaltung“, sagt Evers. Aber seine Kühe sind alles andere als Massenware. Evers verwöhnt sie, pflegt sie, spricht mit ihnen. Noch immer sei jeder Tag spannend. „Wir wissen nie genau, was passiert.“ Evers ist Pädagoge und Tierarzt, Podologe und Futterexperte, Vater und Mutter zugleich, Geburtshelfer und Bürokraft.

Milchbauer Helmut Evers plaudert auf dem roten Sofa in der NDR-Sendung Das! mit Hinnerk Baumgarten über seine Liebe zur Landwirtschaft. Foto: Screenshot / Dirk Kühn

Sendezeit bis zur letzten Sekunde genutzt

Die Sendezeit eilt dahin. Der nächste Einspieler folgt, die nächste Generation kommt zu Wort. Sein Schwiegersohn Klaas, seine Töchter und Enkeltöchter. Die Zukunft des 1498 gegründeten Hofes ist gesichert. Zukunftspläne gibt es genug. Seit kurzen steht eine kleine Herde von Angus-Rindern auf der Wiese. Die Direktvermarktung soll ausgebaut werden. Einen Teil seiner Milch verkauft Evers schon jetzt an einen Wahrenholzer Bäcker. Künftig sollen auch Eier dazu kommen. Dann geht es um den Milchpreis, um Nachhaltigkeit, Evers erzählt und erzählt. Statt 45 Minuten könnte er glatt das Abendprogramm übernehmen. Landwirtschaft ist eben Herzenssache. Die Zeit reicht kaum für Baumgartens Abmoderation. Das war’s auf dem roten Sofa, am nächsten Tag wartet wieder der Sitz auf dem Trecker. Irgendwann kurz vor Mitternacht ist Evers zurück in Wahrenholz. Keiner steht mehr Spalier. Aber der Wecker, der steht wie jeden Tag auf 4.30 Uhr…