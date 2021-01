Diebe machen auf Baustellen im Kreis Gifhorn Beute

Bauarbeiten an der Okerbrücke in Meinersen. Diebe haben hier einen Baucontainer aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet (Archivbild).

Meinersen. An der Meinersener Brückenbaustelle an der Oker brechen Unbekannte einen Container auf. In Lagesbüttel wird ein privater Bauherr Opfer.

Neuer Ärger an der an Rückschlägen reichen Brückenbaustelle in Meinersen: Unbekannte Diebe entwendeten laut Polizei in den vergangenen Tagen gleich mehrere Baumaschinen vom Baugelände an der Hauptstraße.

Baucontainer in Meinersen aufgebrochen

Zwischen Freitag, 15. Januar, und Mittwoch, 20. Januar, öffneten die Täter einen in Okernähe deponierten Container mit Gewalt und stahlen daraus unter anderem eine Kreissäge, zwei Tauchpumpen und ein Nivelliergerät. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mindestens 5000 Euro, schätzen die Ermittler. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Gegenstände bitte an die Polizei in Meinersen, Telefon (05372) 97850.

15 Heizkörper von Baugrundstück in Lagesbüttel entwendet

15 alte Heizkörper von einem Grundstück in der Dorfstraße in Lagesbüttel ließen ebenfalls unbekannte Täter in der vergangenen Woche mitgehen. Laut Polizei renoviert der 70-jährige Eigentümer derzeit sein Wohnhaus und hatte die demontierten Heizkörper auf seinem Grundstück zwischengelagert. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 13. Januar, 10 Uhr und Freitag, 15. Januar, 9.30 Uhr. Um Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts bittet die Polizei in Meine unter Telefon (05304) 91230.