Polizei Gifhorn kontrolliert im Laubberg

Bei Corona-Kontrollen am Dienstag und Donnerstag im Bereich des Laubbergs hat die Polizei mehrere Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung festgestellt.

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Jeweils in den Nachmittagsstunden waren die Polizisten in dem Gebiet unterwegs, wo sich vor einiger Zeit eine offene Drogenszene in der Kreisstadt etabliert hatte, teilen die Beamten mit. Am Dienstag wurden sechs Personen angetroffen, wobei gegen vier von ihnen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Platzverweise ausgesprochen

Gegen alle sechs wurden Platzverweise ausgesprochen. Bei allen Betroffenen handelte es sich um Klientel aus der Drogenszene. Am Donnerstag stellten die Beamten zwei Zweier-Gruppen fest, so dass es hinsichtlich der Corona-Verordnung nichts zu beanstanden gab. Auch gegen diese Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

red