Tiddische. So soll ein Teil zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen werden. Jeder Haushalt bekommt einmalig drei Masken.

Corona: Gemeinde Tiddische verteilt FFP2-Masken an Einwohner

Medizinische Masken sind seit kurzem in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Tiddische für ihre Einwohner rund 1800 zertifizierte FFP2-Masken bestellt. An jeden Haushalt der Gemeinde sollen so drei Masken einmalig und kostenfrei verteilt werden. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Ein kleiner Beitrag zum Infektionsschutz

red