Tiefbauarbeiten für Glasfaser starten Montag in Adenbüttel

Adenbüttel. Am Montag gehen in Adenbüttel die Tiefbauarbeiten für das Verlegen von Glasfaser los. Diese hatten sich wegen der Witterung verzögert.

Die Tiefbauarbeiten für Glasfaser beginnen am Montag in Adenbüttel. Um drei sogenannte DPs (Distribution Points) werden die Bautrupps der Firma Hightech unter Aufsicht der Volker Wessels Telecom (VWT) im Auftrag der Deutschen Glasfaser die Leerrohre für die neue Technik verlegen, heißt es in einer Mitteilung. Durch den Witterungseinbruch habe sich der Baustart im öffentlichen Straßenraum um drei Wochen verzögert. Nun komme die riesige Fräse zum Einsatz, die einen etwa zehn Zentimeter breiten Graben in den Boden unter dem Pflaster, in die Grünstreifen oder – wo es nicht anders möglich ist – in den Asphalt buddele.

Neu verlegtes Pflaster geht auf Gemeindekosten

Dies solle vor allem an Stellen passieren, wo ohnehin Risse oder Schlaglöcher in den Straßen vorhanden seien, heißt es. Wo es erforderlich sei, werde auf Gemeindekosten das Pflaster nicht nur für die Glasfaserleerrohre hochgenommen, sondern auch rechts und links davon neu verlegt. Die letzten Haushalte sollten im Laufe der kommenden Woche angeschlossen werden.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rund 61 Prozent der Haushalte entscheiden sich für Deutsche Glasfaser

Insgesamt hätten sich mit 359 der 586 Adenbütteler Haushalte, für die eine Förderung durch die GiffiNet nicht möglich war, rund 61 Prozent für einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser entschieden. Bei Problemen könnten sich die Bürger jederzeit an die Bürgermeisterin wenden. Da die Hauptleitung aus Didderse kommend beim Friedhof nach Adenbüttel geführt werde, begännen die Arbeiten am Montag im DP 14: Brommerkamp/Am Walde. Außerdem wird gearbeitet im DP 01: Algesbütteler Weg/Wiesengrund/Auf der Heide Ost.

Der dritte Bereich wird ausgebaut in der Woche vom 22. bis 26. Februar: Westerendstraße/Krücken/Alte Schulstraße.

red