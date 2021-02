Zwei Verletzte bei Unfall auf der B4 im Landkreis Gifhorn

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend auf der B4 – 500 Meter nördlich der Kreuzung Großer Kain – ereignet. Dabei sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Golffahrer erkannte gegen 19.30 Uhr einen in Richtung Uelzen fahrenden Trecker mit Gülleanhänger zu spät. Der Golf rammte den Anhänger, der umstürzte und anschließend in den Gegenverkehr kam. In diesem Moment kam eine Frau mit einem Suzuki Splash entgegen – es kam zum Frontalzusammenstoß.

Unfall auf der B4: Ersthelfer greifen ein

Der Suzuki schleuderte über einen Graben rückwärts gegen einen Baum. Ersthelfen konnten die Golf-Fahrer und die Fahrerin des Suzuki noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte vom DRK und der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreien. Beide kamen ins Krankenhaus, der Trecker-Fahrer wurde von Verwandten abgeholt. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. „Wir haben nur noch die Batterien abgeklemmt und Bindemittel für auslaufende Betriebsstoffe gestreut“, berichtet Einsatzleiter Christoph Labion von der Feuerwehr Steinhorst. Am Einsatzort waren auch noch die Feuerwehren aus Räpke, Lingwedel und Sprakensehl mit insgesamt rund 40 Kräften, dazu zwei Rettungswagen mit Notarzt. Die B4 war voll gesperrt, der geringe Verkehr wurde umgeleitet.

