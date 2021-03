Groß Oesingen: Schwerer Autounfall auf der B 4

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, den 4. März, um 5.44 Uhr auf der Bundesstraße 4 bei Wichelnförth. Dies teilt die Polizeiinspektion Gifhorn mit. Eine 55-Jährige aus dem Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) fuhr mit ihrem Elektro-Hybrid Toyota von Groß Oesingen in Richtung Gifhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam mit ihrem Pkw auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurde sie schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt.

Feuerwehr befreit Frau und Hund aus Autowrack

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie und ihren ebenfalls im Wrack eingeklemmten Hund nach etwa 45 Minuten mit hydraulischem Rettungsgerät. Wie die Feuerwehr Wesendorf mitteilt, konnte die Frau wegen der Lage des PKW nur über die Beifahrerseite befreit werden. Wegen des Elektroantriebs des Unfallwagens mit Hochvoltsystem musste die Feuerwehr mit besonderer Vorsicht vorgehen. Laut Gemeindebrandmeister Torsten Winter bestand die Herausforderung für die Einsatzkräfte darin, das Hochvoltkabel nicht mit der Hydraulikschere zu beschädigen.

Die Fahrerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg gebracht. Der Hund wurde abseits von der Feuerwehr betreut und nach Polizeiinformationen anschließend an den Tierschutz Isenhagener Land übergeben, wo er von einem Tierarzt aus Pollhöfen in Augenschein genommen wurde. Am Toyota entstand Totalschaden. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 7.15 Uhr voll gesperrt werden, sodass es zu erheblichen Behinderungen wegen des einsetzenden Berufsverkehrs kam.

red