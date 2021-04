Gemeinde Sassenburg verzichtet auf Kita-Beiträge

Sassenburg. Die Kita-Beiträge wurden in der Gemeinde Sassenburg bereits für Januar bis März gesenkt. Für April wird ganz auf Beiträge verzichtet.

Viel ist während der Pandemie in den Kindertagesstätten der Gemeinde Sassenburg nicht los. Die Gemeinde hat die Beitragszahlungen reduziert.

Nachdem der Verwaltungsausschuss im Januar den Verzicht auf die Krippen- und Hortbeiträge für die Monate Januar und Februar 2021 entschieden hatte, ist er nun für die Folgezeit dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, wie die Gemeinde Sassenburg mitteilt.

Die Beitragszahlungen für den Monat März werden pauschal um 50 Prozent vermindert. Diese Reduzierung beinhaltet neben den Schließungstagen vom 26. bis 30. März auch die Schließungstage vom 1. bis 5. März. Dazwischen waren die Einrichtungen für alle Kinder geöffnet.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weiterer Notbetrieb zeichnet sich ab

Für den Monat April wird gänzlich auf einen Beitrag verzichtet, da es sich schon jetzt abzeichnet, dass die Kitas über den 18. April hinaus im Notbetrieb bleiben werden, heißt es weiter.

Für Mai wird die Regelung gelten, dass für den Fall, dass die Kitas noch bis Mitte Mai geschlossen bleiben, wieder 50 Prozent der Beiträge erlassen werden und, wenn es über den 16. Mai hinausgeht, auch für den gesamten Mai kein Betrag fällig wird.

Für Betreuung in Notgruppen sind Beiträge zu zahlen

Während der Schließungszeit gibt es laut Mitteilung für begründete Fälle eine Notbetreuung in Gruppen mit reduzierter Anzahl an Kindern. Für Betreuungen in diesen Notgruppen sind Beiträge zu entrichten.

Die Gemeinde rechnet mit weiteren Einnahmeausfällen in der Krippen- und Hortbetreuung von rund 40.000 Euro pro Monat. Dagegen laufen die Aufwendungen in den Kitas weitestgehend unvermindert weiter, heißt es.

red