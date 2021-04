L 283 bei Leiferde ist ab Montag gesperrt

Leiferde. Wegen Sanierungsarbeiten wird von Montag, 19. April, an die Landesstraße 283 zwischen Bahnhof Leiferde und dem Kreisel mit der B 188 gesperrt.

Auf der Landesstraße 283 müssen sich Verkehrsteilnehmer zwischen Bahnhof Leiferde und dem Kreisel mit der B 188 auf eine Vollsperrung einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten ab Montag, 19. April, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Die Vollsperrung soll bis zum 2. Mai andauern. In dieser Zeit wird die Fahrbahn bis in die unteren Lagen aufgenommen und wieder neu hergestellt. Der Umleitungsverkehr Richtung Leiferde verläuft von der B 188 aus Westen kommend über Seershausen (L 414) auf die B 214 und weiter über Hillerse (L 320) nach Leiferde. Der Verkehr von der B 188 aus Osten kommend wird über die B 4 nach Ausbüttel und die L 320 nach Leiferde geleitet, heißt es weiter. Beide Umleitungen gelten in der Gegenrichtung entsprechend umgekehrt.

Auch der Radweg wird erneuert

Parallel wird der Radweg zwischen Bahnhof Leiferde und Ortschaft Leiferde unter halbseitiger Sperrung der Landesstraße erneuert. Der Verkehr wird hier mit Ampeln geregelt, es kann zu Behinderungen kommen. Diese Arbeiten werden einige Tage länger andauern als die im Abschnitt zwischen B 188 und Bahnhof Leiferde.

Im Anschluss an diese Arbeiten erfolgt die Sanierung der L 283 zwischen Gerstenbüttel und Dieckhorst ebenfalls unter Vollsperrung. Hierzu will die Landesbehörde noch separat informieren.

Die Baukosten für alle Bauabschnitte belaufen sich laut Mitteilung auf etwa 770.000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen.

