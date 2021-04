Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg meldet einen Coronafall in der Filiale in Meine.

Corona-Fall in der Sparkassen-Filiale in Meine bestätigt

Weil sich in der Meiner Filiale der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ein Corona-Fall bestätigt hat, bleibt diese Geschäftsstelle bis einschließlich Montag, 26. April, geschlossen. Der Selbstbedienungsbereich der Filiale ist für Kunden laut Mitteilung weiterhin nutzbar. Die Erreichbarkeit ist über das Dialog-Center unter (05371) 81499999 sichergestellt.

„Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt Gifhorn zusammen, das derzeit intensiv die Infektionsketten überprüft. Dabei wird gezielt auf alle Personen und Kunden zugegangen, die in der letzten Zeit mit der erkrankten Person in Kontakt standen“, wird Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, zitiert.

Kollegen, die in Kontakt zu der erkrankten Person stehen, würden umgehend einem PCR-Test unterzogen, um schnellstmöglich Klarheit zu erlangen. Gratzfeld zufolge würden Mitarbeitern zwei Selbsttest pro Woche zur Verfügung gestellt, um das Infektionsgeschehen einzuschränken. Zusätzlich seien Plexiglasscheiben in jedem Büro angebracht, um Kunden und Mitarbeitern in den Beratungen zu schützen. Im täglichen Umgang miteinander werde zudem auf die Einhaltung der allgemeinen Verhaltens- und Hygieneregeln geachtet, hebt der Vorstandsvorsitzende hervor.

