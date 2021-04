Unbekannte stehlen Kupfer-Dachrinnen vom Friedhof Allerbüttel

An der Friedhofskapelle in Allerbüttel sind fast sämtliche Dachrinnen inklusive Fallrohre entwendet worden. Das teilt der stellvertretende Bürgermeister Horst-Dieter Hellweg mit. Ein Friedhofsbesucher, so heißt es in seiner Mitteilung, habe ihn informiert.

Demontage fand vermutlich in der Nacht zum Samstag statt

Die Dachrinnen bestünden aus Kupfer, das vor 20 Jahren beim Bau der Kapelle verwendet worden sei. Vermutlich seien die Dachrinnen in der Nacht auf Samstag demontiert worden.

Weitere Beschädigungen nicht feststellbar

Sicher sei jedoch, dass sie nicht für eine Sanierung von einer Firma oder von Mitarbeitern des Bauhofes, die zurzeit auf dem Friedhof tätig seien, entfernt worden seien. Weitere Beschädigungen, so Hellweg, habe er vor Ort nicht feststellen können.

red