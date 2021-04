Diebin stiehlt auf Meinerser Supermarkt-Parkplatz Geldkarten

Meinersen. Sie verwickelte am vergangenen Mittwoch eine Frau in ein Gespräch und griff sich unbemerkt ein Portemonnaie, woraus sie sich bediente.

Zu einem Taschendiebstahl kam es am Mittwoch auf einem Supermarkt-Parkplatz in Meinersen.

Eine Frau ist am vergangenen Mittwochmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Meinersen Opfer einer Taschendiebin geworden. Die Unbekannte verwickelte sie laut Polizei in ein Gespräch, im Verlauf dessen sie Geldkarten aus dem Portemonnaie der Frau stahl.

Zeugen, die sich an solch eine Situation erinnern oder die verdächtige Fahrzeuge und Personen bemerkten, werden gebeten sich bei der Polizei unter (05372) 97850 zu melden. Insbesondere eine junge Frau, die mit ihren Kindern auf dem Parkplatz war und zum Übersetzen durch die Geschädigte angesprochen wurde, wird als Zeugin gesucht.

red