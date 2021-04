Moorschnucken nun im Hankensbütteler Otter-Zentrum zu sehen

Pünktlich zum Frühlingsstart können die Gäste des Otter-Zentrums Hankensbüttel eine neue, tagaktive Tierart beobachten. Eine kleine Gruppe von fünf Heidschnucken mit ihren Lämmern grast auf der Heidefläche des Freigeländes. Mit der Moorschnucke wird eine alte, vom Aussterben bedrohte Nutztierrasse präsentiert, die typisch für die extensive Schafhaltung im Landkreis Gifhorn ist, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Die Umsetzung dieses Projekts mit regionalem Bezug wurde von der Landkreis-Gifhorn-Stiftung gefördert.

Die Moorschnucken sollen die Gäste für den Zusammenhang zwischen Naturschutz und Nutzung sensibilisieren. Naturschutzgebiete im Landkreis Gifhorn, wie das Große Moor, der Heilige Hain, die Bokeler oder Repker Heide entstanden als Resultat der Nutzung durch Schafhaltung. Auch heute noch werden die Heideflächen des Großen Moores extensiv mit Moorschnucken beweidet. Zudem kann durch diese regionale Schafrasse, die auf der Roten Liste bedrohter Nutztierrassen als „gefährdet“ eingestuft ist, auf alte Rassen und deren Verschwinden hingewiesen werden. Die Gäste des Naturerlebniszentrums erfahren mehr über Heide- und Landschaftspflege und auch, wie schwierig es alte Nutztierrassen heutzutage haben.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zaun soll kommen, damit die Schafe noch etwas näher an Gäste herankommen können

In den nächsten Wochen wird das Areal um einen Holzzaun in Besucherweg-Nähe ergänzt, so dass sich die Schafe, insofern sie es wollen, näher an die Gäste heranwagen können. Landrat Andreas Ebel besuchte kürzlich als Vorstandsvorsitzender der Landkreis-Gifhorn-Stiftung die neuen Bewohner des Otter-Zentrums. „Natur- und Landschaftsschutz sowie Heimatpflege sind erklärte Ziele der Stiftung. Umso wichtiger war es uns, die Moorschnucken hier im Landkreis Gifhorn anzusiedeln. Im Otter-Zentrum haben die Tiere ein wunderbares neues Zuhause gefunden.“

red