Gifhorn. Bis auf Weiteres hat das Freilicht-Areal nur am Wochenende von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Eine gastronomische Bewirtung ist derzeit nicht möglich.

Besucher des Mühlenmuseums können das beliebte Areal in Gifhorn ab Samstag wieder besuchen.

Gifhorner Mühlenmuseum öffnet nach Winterpause am Samstag wieder

Die günstigen Inzidenz-Entwicklungen der vergangenen Tage im Landkreis Gifhorn geben dem Mühlenmuseum die Möglichkeit, nach einer langen Winterpause nun wieder zu öffnen – wenn auch zunächst im eingeschränkten Rahmen.

Um flexibel auf mögliche Änderungen der Gesamtverhältnisse reagieren zu können, startet es wie folgt in die neue Saison: Geöffnet ist es ab Samstag, 1. Mai. Zunächst nur samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr (Anmeldungen mit verpflichtender Abgabe der Kontaktdaten sind vor Ort möglich). An allen übrigen Tagen ist das Museum vorerst noch geschlossen, so die Mitteilung des Betreibers.

Bei Fragen zu Öffnungszeiten gibt es telefonische Auskünfte

Eine gastronomische Bewirtung ist derzeit nicht möglich, Trachtenhaus und Brothaus sind daher geschlossen. Führungen sind ebenfalls nicht möglich.

Die Russisch-orthodoxe Holzkirche kann an den jeweiligen Öffnungstagen des Museums von 12 bis 16 Uhr besichtigt werden. Alle Angaben stehen unter Vorbehalt, kurzfristige Änderungen sind möglich. Greift die Bundes-Notbremse auf Grund einer Inzidenz von über 100 im Landkreis Gifhorn, bleibt das Museum wieder vollständig geschlossen. Im Zweifel fragen Interessierte bitte unter (0175) 2060410 (Horst Wrobel) oder (0160) 4454049 (Philipp Oppermann) nach. Oder schicken ihre Anfrage per E-Mail an office@muehlenmuseum.de.

