Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Allerbüttel aus

Mit einem Überdrucklüfter befreite die Feuerwehr das Haus in Allerbüttel vom Rauch.

Zu einem Küchenbrand in Allerbüttel wurde am Freitagabend kurz vor 19 Uhr der Löschzug Ost gerufen. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in die stark verqualmte Küche. Glücklicherweise war das Feuer schon nahezu aus, als die Wehrleute eintrafen. Ein Wassereinsatz war nicht mehr nötig.

„Wir haben dann die Küche und den Flur mit dem Überdrucklüfter vom Qualm befreit“, berichtet Einsatzleiter Dirk Leschner. Im Einsatz waren 48 Feuerwehrleute aus Allerbüttel, Calberlah, Wetmershagen und Allenbüttel, ein Rettungswagen und die Polizei. Die Brandursache und die Schadenhöhe sind noch unklar.

