Inzidenz in Gifhorn

Inzidenz in Gifhorn Gifhorner hoffen – Corona-Inzidenz bleibt weiter niedrig

Das Gesundheitsamt in Gifhorn.

Gifhorn. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Gifhorn liegt den dritten Werktag in Folge unter 100. Bleibt sie so, könnten Gastronomen ab Freitag wieder öffnen.