Skatepark in Meine

Skatepark in Meine Meine hat einen neuen Skatepark

Thomas Freyer (v. l.) und Jana Roggenkämper von der Jugendförderung und Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn waren bei der Vorstellung des neuen Skateparks in Meine dabei.

Meine. Die Samtgemeinde Papenteich hat 30.000 Euro in den neuen Skatepark in Meine investiert. Er bietet Jugendlichen einen Rückzugsraum in der Pandemie.