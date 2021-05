Der neue Kindertagespflegevertretungsstützpunkt in Müden geht am 1 Juni in Betrieb. Geleitet wird er von Christiane Grüneberg (rechts). Sie wird unterstützt von den Kindertagespflegemüttern Janine Börner, Diana Karp und Joanna Hauck. Vertreter von DRK, Kreis, Samtgemeinde Meinersen und der Gemeinde Müden begrüßen diese Einrichtung.