Unbekannte brechen in Wittinger Arztpraxen ein

Zwei Einbrüche ereigneten sich am vergangenen Wochenende in Wittinger Arztpraxen. Durch Hebeln an der Eingangstür gelangten Unbekannte in eine Praxis am Hindenburgwall und entwendeten aus dieser Bargeld.

Polizei vermutet einen Zusammenhang

In der Kirchstraße hebelten Unbekannte ebenfalls ein Fenster zu einer anderen Praxis auf und entwendeten auch dort Bargeld. Die Taten dürften laut Mitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn im Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittingen unter (05831) 252880 melden.

red