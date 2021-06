AfD Gifhorn Landratskandidat Robert Preuß (AfD) will Landrat in Gifhorn werden

Mit einstimmiger Mehrheit hat der AfD-Kreisverband Gifhorn Robert Preuß zum Kandidaten für die Landratswahl im Kreis Gifhorn nominiert, das teilt die AfD mit. Der 35-Jährige Referent zog 2016 als damals jüngstes Mitglied in den Rat der Stadt Gifhorn ein und ist dort sozialpolitischer Sprecher der AfD- Fraktion.

Robert Preuß zu seinen Positionen für das Landratsamt: „Viele Menschen in unserem Landkreis fühlen sich von der Politik vor Ort nicht mehr verstanden. Ich möchte das Vertrauen der Bürger zurückholen, durch Bürgerbeteiligung und Transparenz. Auch möchte ich die Gemeinde- und Ortsräte stärker in die Entscheidungen auf Kreisebene einbinden. Zur Lebensrealität in unserem Landkreis gehört auch, dass das Auto das wichtigste Verkehrsmittel für den Großteil der Bürger ist. Deswegen lehne ich eine ideologisch motivierte Verkehrsplanung, einseitig zu Lasten der Autofahrer ab.“

Seine politische Laufbahn begann Preuß mit 17 Jahren bei der Jungen Union. Robert Preuß ist 2. Vorsitzender im Gifhorner AfD-Kreisverband und Vize-Sprecher des Landesfachausschuss „Familie“ der AfD-Niedersachsen.

red

