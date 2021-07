Gifhorner Ehepaar zeigt ihr Gartenparadies

Gabi und Martin Böhm aus Wagenhoff im Kreis Gifhorn haben sich auf rund 1200 Quadratmetern eine Garten-Oase geschaffen. Am 11. Juli 2021 nehmen sie zum letzten Mal am Tag der offenen Gärten teil, an dem Besucher sich ihren Garten ansehen können. Dies ist ein Blauglockenbaum, der noch kräftig in die Höhe wachsen wird.

Foto: Daniela König / BZV