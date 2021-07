Streifenwagen der Polizei Gifhorn kollidiert mit PKW

Gifhorn. Am Dienstagabend ist es in Gifhorn zum Zusammenstoß eines Streifenwagens der Polizei mit einem PKW gekommen. Der Polizeiwagen war im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Allerstraße, Roth- und Hindenburgstraße ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, in den auch ein Streifenwagen der Polizei verwickelt war. Die Leitstelle der Polizei Gifhorn war nach Angaben der örtlichen Polizeiinspektion um 17.43 Uhr per Notruf über einen Unfall mit einem verletzten Kind an der Braunschweiger Straße informiert worden. Daraufhin seien zwei Polizeibeamtinnen, 23 und 27 Jahre alt, mit einem Praktikanten zum Unfallort aufgebrochen – „unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn)“, wie es in der Mitteilung heißt.

Beim Abbiegen kommt es zum Crash

An besagter Kreuzung wollte der Funkstreifenwagen demnach von der Hindenburgstraße nach links auf die Allerstraße einbiegen. Dabei sei er mit dem PKW eines Gifhorners zusammengestoßen, der auf der Allerstraße vom Schillerplatz kommend Richtung Stadthalle gefahren sei. Die beiden Polizistinnen und der PKW-Fahrer sowie seine Beifahrerin seien verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus Gifhorn, heißt es. Der Praktikant sei unverletzt geblieben.

Zur Höhe des Schadens und zur Unfallursache konnte die Polizei am Dienstagabend noch keine Angaben machen.

