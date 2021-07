Gifhorn. Die Polizei Gifhorn hat einen 44-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird in rund 40 Fällen Wertgegenstände aus Autos gestohlen zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen zu einer Serie von rund 40 Diebstählen aus Autos in der Region Gifhorn hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. In seiner Wohnung stießen die Beamte auf einige der gestohlenen Gegenstände. (Symbolbild)

Diebstähle aus Autos Diebstahlserien in Gifhorn – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein 44-jähriger Mann aus Gifhorn ist im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie aus rund 40 Taten festgenommen worden. Wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilt, ermittelte sie seit März 2021 wegen einer Reihe von Diebstählen aus Autos.

Die Einbrüche in der Region Gifhorn verliefen immer nach gleichem Muster

„Der Modus Operandi war immer gleich“, sagt Christoph Nowak, Pressesprecher der Polizeiinspektion Gifhorn. Der oder die Täter schlugen die Seitenscheiben geparkter Autos ein und stahlen zurückgelassene Handtaschen und andere Wertgegenstände. Auch die Tatorte ähnelten sich demnach auffällig: es handelte sich stets um Parkplätze an von Spaziergängern frequentierten Kanälen.

Bei den rund 40 Taten in der Region Gifhorn, Wolfsburg, Celle und Hannover erbeuteten der oder die Täter Diebesgut im Wert von rund 30.000 Euro. Ermittlungen der Polizei Gifhorn führten schließlich zu dem 44-Jährigen. Weitere „operative Ermittlungsmaßnahmen“, abgestimmt zwischen der Gifhorner Polizei und der Staatsanwaltschaft in Hildesheim, erhärteten den Verdacht.

Gifhorner wurde noch während der Durchsuchung festgenommen

Anfang Juli kam es dann zur Durchsuchung der Wohnung des Mannes. Dort stießen die Beamten auf Diebesgut aus den vergangen Taten. „Der Beschuldigte wurde daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch während der Durchsuchung festgenommen“, berichtet Nowak. Zurzeit befindet er sich wegen dringendem Tatverdacht in Bezug auf vier Taten in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

