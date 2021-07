Polizei Gifhorn sucht Besitzer eines Pedelecs

Gifhorn. Ein vermutlich gestohlenes Pedelec hat die Polizei Gifhorn am Dienstag, 6. Juli, in der Verlängerung des Kirchwegs gefunden. Sie sucht den Besitzer.

Ein herrenloses Pedelec hat die Polizei Gifhorn in der Verlängerung des Kirchweges in Gifhorn, nahe der Unterführung der Bundesstraße 4 gefunden. Wie sie mitteilt, sucht sie nun den Besitzer.

Pedelec hat einen weißen Rahmen

Da das Rad noch mit einem Schloss gesichert war, geht die Polizei davon aus, dass es gestohlen wurde, bevor sie es am Dienstag, 6. Juli fand. Das Pedelec der Firma NCM Bike hat einen weißen Rahmen mit blauen Verzierungen. Der Motor ist in ein schwarzes Kunststoffgehäuse eingelassen, das an den Rahmen angebracht ist. Das Rad befindet sich in gutem Zustand.

Hinweise auf den Eigentümer gehen an die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800.

red

