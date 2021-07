Stüde ist neu gepflastert

Mit kräftiger Unterstützung der Europäischen Union und des Landes Niedersachsen haben die Stüder drei Innerortsstraßen neu gepflastert. Eichenkamp, Waldstraße und Im Hägen sind nach anderthalb Jahren Bauzeit richtige Wohlfühlzonen mit rustikalen Pflastersteinen, Temposchwellen, Sitzgruppen und vielen neuen Bäumen.

Ortsbürgermeister André Bischoff empfing zur offiziellen Freigabe Ulrike Witt als Landesbeauftragte des Amtes für regionale Landesentwicklung, die Hauptgeldgeberin, den Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann und Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms. Er hatte Stüde die Teilnahme an der Dorfregion vor Jahren schmackhaft gemacht. Was sich jetzt auszahlt, denn beim Spaziergang über die insgesamt rund einen Kilometer lange Neubaustrecke kamen die Gäste am geförderten Rohbau der Bürgerhaus-Erweiterung ebenso vorbei wie am Friedhof, der neu gestaltet werden soll.

Alles Geld ausgeben? Die EU füllt den Fördertopf nach

Stichwort auszahlen: Günstiger als mit der Dorfentwicklung hätten die Anlieger ihre alten Rumpelstraßen aus den 1970er Jahren kaum auf heutigen Stand bringen können. Die Landesbeauftragte Witt sagte, das Stüder Projekt sei regionsweit eins der größten Einzelvorhaben in dem einschlägigen EU-Programm (ZILE), das wiederum „der größte Förderbatzen“ im Portfolio sei. Als vergleichsweise arme Gemeinde habe Sassenburg den höchsten Fördersatz bekommen und noch einen Zuschlag aus der Landeskasse. Unter dem Strich fließen für die 1,6 Millionen Euro Baukosten 90 Prozent Zuschüsse. Die Anlieger sind satzungsgemäß mit Ausbaubeiträgen berechnet auf der Grundlage der verbleibenden zehn Prozent dabei.

Der Landtagsabgeordnete Heilmann empfahl, sich an der Sassenburg ein Beispiel zu nehmen. Anders als befürchtet flössen die EU-Gelder in der gerade begonnenen Förderperiode weiter nach Niedersachsen, seien eher noch aufgestockt worden. Die eine oder andere alte Dorfstraße gäbe es ja mancherorts noch zu erneuern.

