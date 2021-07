Tiddische. Die Gemeinde ficht den Zahlungsbescheid des Landkreises an, weil sie im Beschlussverfahren übergangen wurde. Was passiert jetzt?

Kreisumlage Tiddische rüttelt an 82-Millionen-Euro-Rechnung

Tiddisches Bürgermeister Wieland Bartels hat Widerspruch gegen den Bescheid der Gifhorner Kreisverwaltung über die Kreisumlage erhoben. Die Gemeinde will die für 2021 festgesetzten 410.000 Euro nicht zahlen, weil der Kreistag den Beschluss aus ihrer Sicht rechtswidrig ohne die vorgeschriebene Anhörung der Gemeinden gefasst hat.

Nur eine rechtliche Spitzfindigkeit? Keineswegs. Tiddisches Initiative hat das Zeug, den Etat 2021 des Kreises implodieren zu lassen. 82 Millionen Euro sollen die Gemeinden 2021 zu dessen 335-Millionen-Euro-Budget beisteuern, das ist ein Viertel. Bartels behält sich vor, die Kommunalaufsicht der Landesregierung einzuschalten, sollte der Landkreis nicht angemessen auf seine Eingabe reagieren. Was, wenn sie die Kreisumlage auch für rechtswidrig hält?

Was aus dem Widerspruch wird, entscheidet der Kreisausschuss

Wie ernst die Gifhorner Kreisverwaltung den Vorgang nimmt, zeigt die schmallippige Reaktion des Ersten Kreisrats Thomas Walter: „Da die Gemeinde gegen die fehlende Anhörung Widerspruch eingelegt hat, wurde ihr die Gelegenheit gegeben, sich zu der Festsetzung der Kreisumlage 2021 schriftlich zu äußern. Es handelt sich insoweit um ein laufendes Widerspruchsverfahren, zu dem im Moment keine weiteren Angaben gemacht werden können. Die Entscheidung über den Widerspruch obliegt dem Kreisausschuss.“

Der Einwand der fehlenden Anhörung hat es in sich, denn diese regelt das niedersächsische Finanzausgleichsgesetz. Dass die Kreisverwaltung Tiddische ein halbes Jahr nach dem Kreistagsbeschluss vom Dezember nachträglich anhören will, nennt Sozialdemokrat Bartels „zynisch“ und „respektlos“.

Was den Bürgermeister so ärgert, der vorerst noch ohne Ratsbeschluss, aber aus seiner Amtsverpflichtung zum Wohle der Gemeinde handelt, legt er in umfangreichem Schriftverkehr mit dem Landkreis dar: Er beklagt den Stil der kommunalen Zusammenarbeit. Es handle sich um Worthülsen, ein echter Austausch sei gar nicht gewollt.

Vor lauter Umlagen bleibt vom Tiddischer Geld nichts über

Vor allem geht es Bartels ums Geld, denn die Kreisumlage ist für viele Gemeinden wie Tiddische Jahr für Jahr ein Schlag ins Kontor. Die kleine Gemeinde ohne große Gewerbeansiedlungen muss ihre Aufgaben vorwiegend aus Einkommensteueranteilen der Bürger decken, das sind aktuell 960.000 Euro. 410.000 Euro verlangt der Landkreis. 523.000 Euro fordert die Samtgemeinde Brome. Mit den verbleiben 27.000 Euro sind keine großen Sprünge drin.

Tiddische behilft sich mit Baulandvermarktung. Doch das ist endlich und löst neue Kosten für Infrastruktur aus. Das hätte Bürgermeister Bartels dem Kreis gerne einmal mitgeteilt. Außerdem stört ihn, dass die Gemeinde Tiddische seit Jahren solidarisch einzahlt, aber auf Unterstützung bislang vergeblich wartet. „Es ist klar, dass es kein Nullsummenspiel sein kann“, betont Bartels. Doch oft gehe es um Aufgaben des Landkreises, die vor Ort unerledigt blieben.

Ein Radweg entlang der Kreisstraße zum Grundzentrum Jembke mit seinen Nahversorgern? Eine passende Busanbindung nach Wolfsburg für Pendler und Schüler? „Passiert ist bisher nichts“, lautet Bartels’ ernüchtertes Fazit.

Sind dem Kreis die ehrenamtlichen Gemeindemütter und -väter egal?

Dafür verteile der Kreis über das Sportstättenförderkonzept Geld, obwohl das ausdrücklich Aufgabe der Gemeinden ist. Gehört wurde Tiddische dazu nie.

Zudem warte die Gemeinde seit neun Jahren vergeblich auf die von der Kreis-Kämmerei zu erstellende Eröffnungsbilanz per 2011.

Ärger mit einer Bushaltestelle in der Tiddischer Dorfstraße, wo für die Fahrer eine Toilette fehlte mit den erwartbaren unschönen Folgen, löste die Gemeinde auf eigene Kosten.

Eine Erklärung für die „Ignoranz“ der Kreisverwaltung hat Wieland Bartels nicht. Er sieht sich als Vorkämpfer für kreisweit viele betroffene Gemeinden, denen es nicht besser ergehe. „Vielleicht liegt es daran, dass wir nur ehrenamtlich tätig sind.“

