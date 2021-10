In Gifhorn wird es am Montag pink

Gifhorn. Zum Weltmädchentag am 11. Oktober erstrahlen in Gifhorn Gebäude in Magenta. Hingewiesen werden soll auf strukturelle Benachteiligung von Mädchen.

Am 11. Oktober wird es pink. Auch bekannte Gebäude und Wahrzeichen in Gifhorn erscheinen in Magenta.

Pink wird es am Montag, 11. Oktober: Anlässlich des Weltmädchentages erstrahlen in Deutschland an diesem Tag bundesweit bekannte Gebäude und Wahrzeichen in Magenta, so auch in Gifhorn. Die Beteiligung an der von Plan International initiierten Aktion wächst dabei stetig, heißt es in der Mitteilung. Allein in diesem Jahr sind demnach in Gifhorn drei Gebäude hinzugekommen, um die Forderung nach Chancengleichheit deutlich zu machen.

Schloss und Hochzeitsmühle werden angestrahlt

Mit Einbruch der Dunkelheit werden an diesem Tag das Schloss, die Hochzeitsmühle Lady Devorgilla, die Stadthalle und das FBZ Grille pinkfarben angestrahlt. Dazu kommen erstmals auch das Jugendhaus des Gifhorner Kinderschutzbundes, das Mehrgenerationenhaus und Gebäude der Wohnungsbau-Genossenschaft. „Nicht alle Mädchen müssen die Farbe Pink lieben. Uns geht es nicht um die Farbe, sondern um die Sache. Sie hat Power, eine starke Signalkraft und inzwischen einen Wiedererkennungseffekt, vermittelt Lebensfreude und Mut zur Offensive – genau das, was viele Mädchen motivieren kann, für sich und ihre Rechte einzustehen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit der Beleuchtung setzten die Beteiligten in Gifhorn gemeinsam ein leuchtendes Zeichen für die Rechte von Mädchen und für Gleichberechtigung in der Stadt.

Hinweisen auf strukturelle Benachteiligung

Wie wichtig es sei, auf strukturelle Benachteiligung von Mädchen und Frauen hinzuweisen, habe sich besonders an der Corona-Pandemie gezeigt. Sie habe auch in diesem Bereich weltweit Spuren hinterlassen. Aufgrund ihres Alters und Geschlechts seien Mädchen und junge Frauen insbesondere in Asien, Afrika und Lateinamerika am stärksten betroffen. In Krisensituationen verschärften sich Ungleichheiten und bedrohliche Verhältnisse erwiesenermaßen. Auch in Deutschland werde im Zusammenhang mit der Pandemie von multiplen Problemen und Konflikten berichtet. Umso wichtiger sei es, die Sichtbarkeit von Hilfs- bzw. Beratungsangeboten auch in Gifhorn wieder zu erhöhen und Begegnungsräume für Gleichaltrige zu schaffen.

