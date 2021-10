Meinerser Realschüler machen Pony-Führerschein

So macht Unterricht auch am Samstag Spaß: Die AG Pony der Sally-Perel-Realschule in Meinersen ist zu Gast in der Reitschule Sommer-Wiese. Zum Abschluss gab es die Urkunden für den Pony-Führerschein.

Foto: Dirk Kühn / BZV