Mit „Mama Muh“ wird auf der Bühne kräftig aufgeräumt

Gifhorn. Das Familienprogramm in der Gifhorner Stadthalle startet nach langer Pandemie-Pause am 31. Oktober mit einem „tierischen“ Gastspiel aus Hildesheim.

Mit der Geschichte von „Mama Muh“, die sich ans Aufräumen macht, eröffnet am 31. Oktober das Kindertheater in der Stadthalle Gifhorn wieder. Es war für das Familienprogramm in der Stadthalle eine lange, pandemiebedingte Pause.

„Wir freuen uns im Team schon sehr auf den Neustart des Kindertheaters“, erklärt Kulturmanagerin Stefanie Schrader, „und Mama Muh ist für mich ein echtes Highlight.“

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Anfang des Kindertheaters in dieser Saison macht nämlich die abenteuerliche Geschichte „Mama Muh räumt auf“ für Kinder ab 4 Jahren. Die Kinderbuchreihe von Jujja Wieslander und Sven Nordqvist bietet schon seit Jahren schöne und lustige Geschichten mit Kuh und Krähe. Auf der Bühne der Stadthalle räumt Mama Muh gründlich auf: Sie fegt die Spinnenweben von den Fensterscheiben und stellt ein Glas Blumen ins Fenster. Da sie eine Kuh ist, bekommt auch der Blumenstrauß Milch in die Vase. Die Krähe ist beim Thema Ordnung natürlich ganz anderer Meinung. Und Blumen in Milch?

Aber Mama Muh findet, dass es darauf gar nicht so sehr ankommt. Das lässt sich die Krähe nicht zweimal sagen: Da Kühe offensichtlich gar nicht so genau wissen, worauf es ankommt, fasst sie selbst den Plan, den Kuhstall, also die Bühne, gründlich aufzuräumen.

Ob mit Plan oder ohne: Die Aufräumideen der Krähe führen trotz großer Bemühungen nicht so wirklich zum gewünschten Erfolg. Mama Muh und das Publikum müssen sich jetzt zusammenraufen und überlegen, wie es weitergehen soll mit dem großen Aufräumen.

Die Produktion des Kindertheaters R.A.M. aus Hildesheim war deutschlandweit schon auf vielen Bühnen zu Gast und hat mit ihrer Umsetzung der Bilderbuchgeschichte begeistert.

Tickets für „Mama Muh räumt auf“ am Sonntag, 31. Oktober, um 14.30 Uhr gibt es ab 9 Euro bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn (konzertkasse@aller-zeitung.de).

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de