Ex-Freundin mutmaßlich mit Messer bedroht und beraubt

Schwerer Raub, schwerer Diebstahl, vorsätzliche Körperverletzung und in zwei Fällen versuchte Körperverletzung: wegen dieser Vergehen muss sich ab Freitag, 5. November, ein 26-jähriger Gifhorner vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Das teilt das Gericht mit.

Am Tag der Vorfälle im November 2019 soll die Ex-Freundin des Angeklagten in Begleitung von drei Zeugen zu ihm gekommen sein, um ihm nach der Trennung mehrere Sachen zu bringen. Dabei habe der Angeklagte seine Ex-Freundin geschubst, gewürgt und an den Haaren gezogen, sodass sie zu Boden stürzte. Einem weiteren anwesenden Zeugen soll der Angeklagten dann einen Schlag versetzt haben, sodass dieser aus der Nase geblutet habe.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nachdem die Polizei vor Ort und die Sache zunächst beruhigt gewesen sei, soll der Angeklagte seine frühere Partnerin erneut in den Schwitzkasten genommen und ihr ein Messer vorgehalten haben. Hierbei soll er sie dann durchsucht und ihre Kopfhörer weggenommen haben. Als die Zeugin sodann weinend zusammengebrochen sei, soll er von ihr abgelassen und stattdessen das Handy des Zeugen weggenommen haben, dem er zuvor den Schlag versetzt habe.

Vor dem Landgericht muss der Angeklagte sich nun im November in vier angesetzten Verhandlungsterminen verantworten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de