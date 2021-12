58 Jahre nach Inbetriebnahme wurde das Klärwerk in Weyhausen am 7. Dezember endgültig stillgelegt. Das Schmutzwasser des Boldecker Landes wird ab jetzt in Brackstedt am Stahlberg aufbereitet. Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff /rechts) drückt in Anwesenheit von Gerhard Meier, Vorstand der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB), den roten Buzzer.