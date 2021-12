Polizei Gifhorn Ungewöhnlicher Unfall: Zapfhahn in Meinersen herausgerissen

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es im Kreis Gifhorn am Montag, 6. Dezember, gegen 19.20 Uhr. Ein bislang Unbekannter wollte sein Auto an der Flüssiggasanlage der Raiffeisen Tankstelle in Meinersen betanken, teilt die Polizei mit.

Weil das nur zu Geschäftszeiten möglich ist, musste der Fahrer ohne neuen Kraftstoff losfahren. Dabei vergaß er offensichtlich, dass der Zapfhahn noch im Tankloch steckte und riss diesen von der Anlage ab. Der Fahrer entfernte sich, ohne den Schaden zu melden, heißt es.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Auf den Videoaufzeichnungen der Tankstelle sei ein weiteres Fahrzeug zu erkennen, dessen Fahrer auf den Vorfall aufmerksam wurde. Diese Person suchen die Beamten als Zeuge. Hinweise nimmt die Polizei Meinersen unter (05372) 97850 entgegen.

