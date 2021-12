Oliver Meyer ist Gifhorns neuer Polizeichef

Erst im Oktober gab die Polizeiinspektion mit Franz Mahncke als Gifhorns neuer Kripo-Chef eine wichtige Personalie bekannt. Gut zwei Monate später die nächste frohe Botschaft: Die vakante Stelle der Leitung ist nachbesetzt. Somit ist Polizeioberrat Oliver Meyer der Nachfolger von Thomas Bodendiek, der zum 1. Oktober 2021 nach Braunschweig gewechselt war.

Dem 46-jährigen Polizeioberrat, der mit seiner Familie im Bereich Lehrte lebt, ist die Polizeiinspektion Gifhorn bereits vertraut, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion Braunschweig. Denn schon zwischen 2013 und 2015 verantwortete er den dortigen Einsatzbereich. In gleicher Funktion wirkte Oliver Meyer anschließend in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, bevor er im Februar 2018 mit der Leitung des Polizeikommissariates Mitte in Braunschweig betraut wurde. Nun also führt ihn sein Weg zurück nach Gifhorn – diesmal als Chef des Standorts.

„Mit Oliver Meyer wird künftig eine weitere erfahrene Führungspersönlichkeit eine Polizeiinspektion in unserer Region leiten. Polizeioberrat Meyer zeichnet sein umfassendes und breit aufgestelltes Fachwissen, aber auch seine den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit großer Empathie zugewandte Personalführung aus. Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger stand und steht bei seinen Leitentscheidungen als Dienststellenleiter stets besonders im Fokus. In Gifhorn wird er als starker Netzwerker ganz gewiss die Kooperation zu den Akteuren außerhalb der Polizei weiter festigen und ausbauen“, wird Polizeipräsident Michael Pientka zitiert.

Meyers Vorgänger Thomas Bodendiek, der in Gifhorn im Frühsommer 2019 die Nachfolge von Michael Feistel angetreten hatte, wurde nach seinem Weggang übergangsweise von Christian Engel, Leiter Einsatz, vertreten.

dak/red

