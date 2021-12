Schwerer Unfall: Pizzabote verunglückt im Landkreis Gifhorn

Groß Schwülper. Der Autofahrer verliert am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt in den Graben. Das Auto überschlägt sich, er kommt ins Klinikum.

Schwerer Verkehrsunfall am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 321 zwischen Groß Schwülper und Rethen mit einem verletzten jungen Pizzaboten aus Gifhorn. Der junge Mann fuhr mit seinem Wagen von Groß Schwülper in Richtung Rethen. In der langgestreckten Linkskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache auf den rechten Randstreifen. Der Wagen fuhr in den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr wurden alarmiert. Ersthelfer konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Mann befreien.

„Wir sicherten die Einsatzstelle, leuchteten diese aus, klemmten die Batterie ab und richteten das Auto wieder auf“, berichtet Feuerwehr Einsatzleiter Lennart Pietsch aus Groß Schwülper die mit 25 Kräften am Ort war. Die mitalarmierte Feuerwehr Meine konnte die Einsatzfahrt abbrechen. Der junge Mann wurde von Rettungsdienst und dem Notarzt aus Braunschweig versorgt, ehe er ins Krankenhaus kam. Die Landesstraße 321 war kurzzeitig voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

