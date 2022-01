Brand in Gifhorn: Verstärkung muss an Bahnschranke warten

Bei dem Brand am Samstagabend in Gifhorn hatte die Feuerwehr mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen (Symbolbild).

Gifhorn. Ein Garagenanbau hat am Samstagabend in Gifhorn gebrannt. In dem in Flammen stehenden Bereich befanden sich mehrere Gasflaschen.