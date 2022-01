Sturmschäden in Gifhorn: Umgestürzte Bäume im ganzen Landkreis

Sturmtief Nadia hat im Landkreis Gifhorn seit 19 Uhr für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. In vielen Orten knickten Bäume um und fielen auf die Straße. Nach bisherigen Angaben wurde dabei niemand verletzt. Auch wenn die Feuerwehr vorbereitet war – dass so viele Bäume dem Wind nachgaben, sei überrraschend gewesen. Über soziale Medien wurde die Bevölkerung kurzfristig informiert und gewarnt.

Lesen Sie außerdem:

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nachdem der Wind tagsüber etwas nachgelassen hatte, kann es in der Nacht zu Sonntag wieder stürmischer werden. Insbesondere an der Nordseeküste werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erwartet.

Baum reißt Stromleitung in Wesendorf ein

Wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr auf Nachfrage mitteilte, rückten die Einsatzkräfte 16 mal, unter anderem in Wesendorf, Barwedel, Jembke, Ummern, Wedelheine, Platendorf, Müden, Ehra, Dalldorf und Didderse an. Auf vielen Straßen kam es zu längeren Sperrungen. Unter anderem die B4 bei Rötgesbüttel und die B214 bei Didderse waren kurzzeitig nicht passierbar, da Bäume auf die Fahrbahnen gekippt waren. Die eingesetzten Kräfte konnten die Schadensstellen in allen Fällen schnell beseitigen, so dass die Straßen zügig wieder freigegeben werden konnten. In Wilsche und in Hoitlingen stürzte ein Baum auf ein Auto.

Am Ortsausgang von Wesendorf stürzten insgesamt drei Bäume um. Einer davon traf eine Stromleitung. Im nordwestlichen Ortsteil fiel dadurch der Strom aus, auch das Feuerwehrhaus war betroffen. Die Rolltore des Gerätehauses mussten von Hand geöffnet werden. Der regionale Versorger LSW rückte im Notdienst an, um den Schaden an der Stromleitung zu beheben. Die L284 war von 19.15 Uhr bis 20:50 Uhr gesperrt.

In Rühen wurde auf einer Baustelle eine doppelflügelige Terrassentür aus der Transporthalterung gerissen und ist auf die Straße Bussardring gekippt. Hier mussten die Einsatzkräfte die Scherben und den Rahmen von der Fahrbahn entfernen.

Dieser Text wird aktualisiert

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de