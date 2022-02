Gifhorn. Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen. An einer Schule haben unbekannte Täter versucht einen Snackautomaten zu knacken und beschädigten diesen schwer.

Gebäude der IGS am Gifhorner Lehmweg (ehemals Pestalozzischule): Unbekannte Täter versuchten hier, einen Snackautomaten zu knacken. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizei-Meldungen Unbekannte Täter wollen Snackautomaten in Gifhorn aufbrechen

Unbekannte haben am späten Dienstagnachmittag oder in der Nacht auf Mittwoch versucht, einen Snackautomaten der IGS am Lehmweg aufzubrechen. Das teilt die Polizei Gifhorn mit.

In das Gebäude gelangten die Täter laut Polizei durch eine unverschlossene Tür, darin versuchten sie den Automaten aufzuhebeln. An den Inhalt gelangten sie nach ersten Erkenntnissen nicht, dafür verursachten sie erheblichen Schaden.

Die Polizei Gifhorn bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden unter (05371) 9800.

