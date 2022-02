Alexa von der Brelje ist Fachbereichsleiterin Museen in Gifhorn

Das Bewerberfeld war bundesweit aufgestellt, im Finale kam zur überzeugendsten Kombination aus Profil und Persönlichkeit dann sogar noch ein Quäntchen Heimvorteil: Alexa von der Brelje ist die neue Fachbereichsleiterin Museen, Kultur und Kommunikation der Gemeinnützigen Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises Gifhorn, so eine Pressemitteilung. Das Votum des Aufsichtsrates sei einstimmig gewesen.

„Dass sich Frau von der Brelje für die Ausschreibung interessiert hat, war ein Glücksgriff für uns. Mit ihren außergewöhnlich breitgefächerten Fähigkeiten und Grundlagen passt sie genau in das ambitionierte Profil, das wir in dem Fachbereich benötigen“, wird Horst Ganz, zitiert, seit Dezember Aufsichtsratsvorsitzender der gGmbH.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Drei Themen bündeln und stärken

Geschäftsführerin Gunhild Posselt: „Wir haben die Anforderungen an die Stelle noch einmal überarbeitet und wollen drei für uns wichtige Themen bündeln und stärken. Die Museen sind sicherlich das Herzstück unseres kulturellen Auftrages, doch zugleich gilt es, die Kunst und Kultur im gesamten Landkreis noch viel heller zu beleuchten. Und dafür ist eine starke Kommunikation unerlässlich. Frau von der Brelje bringt auf all diesen Gebieten langjährige Erfahrung, begeisternde Blickwinkel und vor allem eine große Leidenschaft mit.“

Von der Brelje ist laut Mitteilung vielen Gifhornern gut bekannt. Als Leiterin der Unternehmenskommunikation der Sparkasse habe auch die Kulturförderung im Landkreis zu ihrem Verantwortungsbereich gehört. „Die neue Aufgabe verbindet all die Dinge, die ich in meinem beruflichen Rucksack habe, auf die bestmögliche Weise miteinander“, so von der Brelje.

Bild- und Textredakteurin

Die ausgebildete Bild- und Textredakteurin hat Kultur- und Kommunikationswissenschaften studiert und für den Deutschen Museumsbund, Museumsverbände und einzelne Museen zahlreiche wissenschaftliche und auch kulturpolitische Projekte realisiert, so die Mitteilung weiter. „Ich freue mich auf ambitionierte Aufgaben in einem spannenden und großen Arbeitsfeld, in dem ich mich sehr willkommen fühle und ausdrücklich zum mutigen Mitgestalten eingeladen worden bin“, so von der Brelje.

Landrat Tobias Heilmann: „Das Spektrum unseres kulturellen Auftrages ist breitgefächert und ich begrüße die Ideen und Pläne, die Frau von der Brelje zum Start mitgebracht und teils schon auf den Weg gebracht hat.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de