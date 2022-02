Weniger Montagsspaziergänger: Knapp 350 protestieren in Gifhorn

Gifhorn. Vor 14 Tagen waren etwa 650 Gegner der Corona-Maßnahmen in Gifhorns Innenstadt unterwegs. An diesem Montag sind es nach Polizeiangaben knapp 350.

Die Zahl der Teilnehmer an den Gifhorner Montagsspaziergängen fällt auf einen Jahres-Tiefststand. Nach Polizeiangaben gingen am Montagabend in Gifhorn unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“ knapp 350 Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. In einem parallel stattfindenden Autokorso fuhren laut Polizei zehn Fahrzeuge mit.

Unterstützung von der Bereitschaftspolizei

Angemeldet waren bei der Stadt Gifhorn sieben Versammlungen: Neben dem Autokorso und der Demo „Transparenter politischer Dialog“ hatte auch das Gifhorn Bündnis für Solidarität in der Corona-Pandemie eine Kundgebung am Schillerplatz sowie auf dem Marktplatz angemeldet. Vor dem Rathaus hatten sich etwa 70 Frauen und Männer versammelt.

Wie Polizeipressesprecher Christoph Nowak erklärte, verliefen die Protestkundgebungen friedlich. Es habe keine Zwischenfälle gegeben. Zu Straftaten sei es nicht gekommen. Die Gifhorner Polizei wurde unterstützt von Einheiten der Bereitschaftspolizei.

