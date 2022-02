Neue Okerbrücke in Meinersen mit Hakenkreuz beschmiert

Unbekannte haben die neue Oker-Brücke in Meinersen im Landkreis Gifhorn mit Graffitis besprüht. Wie die Polizei berichtet, befindet sich auf dem Beton-Boden ein zehn Quadratmeter großes Hakenkreuz und der Schriftzug „Tötet die Polizei“ – beides in grüner und blauer Farbe.

Graffitis stammen offensichtlich vom selben Täter

Entdeckt wurden die Schmierereien bereits am 16. und 18. Februar. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 1.600 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt der Verdacht nahe, dass sowohl das Hakenkreuz als auch der Schriftzug vom selben Täter auf die Brücke gesprüht wurden.

Zeugen in dieser Sache melden ihre Beobachtungen oder Hinweise zu Tatverdächtigen bitte unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn.

Unfall am Bahnübergang an der Celler Straße in Wittingen

Am Bahnübergang an der Celler Straße in Wittingen ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Gegen 11.50 Uhr ist ein LKW nach Polizei-Angaben trotz Rotlicht über die Gleise gefahren. Dabei stieß er mit einer sich senkenden Schranke zusammen.

Die Schranke wurde stark beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Der LKW-Fahrer fuhr anschließend weiter. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um einen weißen LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von vermutlich 7,5 Tonnen.

Mann ohne Führerschein auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn erwischt

Am Mittwochmorgen hat auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn eine Verkehrskontrolle stattgefunden. Dabei fiel ein Golf auf, der bei Rot über die Ampel fuhr. Die Beamten folgten dem Auto und stoppten es auf einem Parkplatz. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keinen Führerschein besitzt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

