Die Solidarität zu den Menschen in der Ukraine ist groß. Mahnwachen, Menschenketten, spontane Sammelaktionen und viele andere Hilfsprojekte gibt es im Landkreis Gifhorn.

Ukraine-Krieg Hier können Gifhorner für Menschen in der Ukraine spenden

Die Spendenbereitschaft der Menschen im Landkreis Gifhorn ist groß. Viele wollen helfen, aber nicht immer ist klar was wo benötigt wird. Die Stadt Gifhorn, der Landkreis Gifhorn und die Ukraine-Hilfe-Aller-Oker aus der Samtgemeinde Meinersen sowie der Förderverein Ehra-Lessien informieren auf ihren Internetseiten über den Bedarf.

Hier finden Sie Ansprechpartner, Mailadressen und Telefonnummern

Hilfsgüter: Die Stadt Gifhorn teilt dazu mit, dass sie vorerst keine Sachspenden benötigt. Die Stadt plant einen Hilfstransport mit Medikamenten und Verbandsmaterial. Die Stadt bittet für diese Hilfs-Aktion um Geldspenden.

Der Landkreis Gifhorn antwortet auf die Frage, ob Sachspenden benötigt werden mit Nein. Durch die enorme Spendenbereitschaft seien die Lager in der Gemeinschaftsunterkunft in Ehra-Lessien sehr gut gefüllt. Aktuell bestehe kein weiterer Bedarf an Sachspenden.

Die Ukraine-Hilfe Aller-Oker sammelt weiterhin Hilfsgüter. Benötigt werden vor allem möglichst neuwertige Luftmatratzen, Iso-Matten, Schlafsäcke sowie Langzeitlagerprodukte wie beispielsweise Müsli, Konserven in Dosen, kalorienreiche Riegel. Größere Mengen sollten in einem beschrifteten Karton (englisch) verpackt und sortiert sein.

Der Förderverein Mosaik braucht Unterstützung bei der Mobilität. Für die Fahrradwerkstatt werden dringend Fahrzeuge für Kleinkinder wie zum Beispiel Bobbycar, Dreiräder, Kleinkindräder oder Roller und Fahrräder bis 24 Zoll benötigt.

Sammelstellen in der Samtgemeinde Meinersen: Die Hilfsgütern können abgegeben werden bei Familie Bode-Kirchhoff, Montag bis Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, in Höfen 1, Meinersen sowie freitags 14 bis 18 Uhr und samstag 10 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Päse, Windmühlenweg 21.

Kleiderspenden (keine Unterwäsche, Socken) können dienstags und donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr im Uhlenkamp 4 in Meinersen beim Verein „Aktiv für Menschen“ abgegeben werden.

Spendenkonten: Förderverein Lions Club Gifhorn, IBAN: DE 74 2695 1311 0037 0009 57, Stichwort: Nothilfe Ukraine.

Kath. Pfarrei St. Altfrid, Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, IBAN: DE49 2695 1311 0037 00 13 10, Verwendungszweck: Hilfe für Korssun.

Aktiv für Menschen e. V., Volksbank Südheide, Isenhagener Land, Altmark, IBAN: DE91 2579 1635 0271 2628 01, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe

Wohnraum: Allein in der Samtgemeinde Meinersen sind bereits Wohnmöglichkeiten für mehr als 60 Menschen vermittelt worden. Kontakt kann aufgenommen werden über die Internetseite des Vereins. Dort gibt es einen Link zu einem Anmeldeformular.

Der Landkreis Gifhorn teilt mit, dass Privatpersonen oder Vermieter, die Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchten, sich per E-Mail an ukrainehilfe@gifhorn.de wenden sollten.

Bei Rückfragen zur Unterbringung können sich Interessierte an die folgenden Telefonnummern wenden: (05371) 82-422 oder (05371) 82-459.

Das Jugendamt des Landkreises Gifhorn sucht Gastfamilien für minderjährige, unbegleitete ukrainische Flüchtlinge. Bürgerinnen und Bürger, die Kinder bei sich aufnehmen würden, können sich als Freiwillige per E-Mail an den Pflegekinderdienst des Landkreises Gifhorn wenden. Die Kreisverwaltung hat dafür ein Postfach unter der Adresse: pkd-ukraine@gifhorn.de eingerichtet.

Hilfe für Geflüchtete: Personen oder Initiativen vor Ort, die sich ehrenamtlich engagieren und den Menschen aus der Ukraine bei alltäglichen Aufgaben helfen möchten wenden sich bitte per E-Mail an ehrenamt-ukraine@gifhorn.de. Im Bedarfsfall wird die Kreisverwaltung zu den Privatpersonen Kontakt aufnehmen.

Die KfZ-Innung hilft bei Autos aus der Ukraine

Die KfZ-Innung Gifhorn hat ein Hilfsprojekt für ukrainische Flüchtlinge gestartet. Teilnehmende KfZ-Meisterbetriebe im Kreisgebiet Gifhorn, wollen Fahrzeuge der Kriegsflüchtlinge kostenlos in einen betriebs- und verkehrssicheren Zustand versetzen. Weitere Informationen unter gifhorn@kh-bsgf.de.

Weitere Ansprechpartner: Bei der Stadt Gifhorn gibt es Informationen per Mail unter hilfe-korssun@stadt-gifhorn.de oder telefonisch unter (05371) 88 377.

Beim Förderverein Mosaik gibt es Informationen unter info@mosaikehralessien.de. Wer helfen möchte, Wohnraum hat oder übersetzen kann und im Helferpool aufgenommen werden möchte, kann sich dort melden.

