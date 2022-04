Mehrere Demonstrationen am Montagabend in Gifhorn

Die Polizei hat in Gifhorn am Montagabend mehrere Demos begleitet.

Gleich vier Demonstrationen hat am Montagabend zwischen 18 und 21 Uhr in Gifhorn gegeben

Auf dem Schillerplatz versammelten sich laut Polizeimeldung unter dem Motto „Solidarisch durch die Pandemie“ zwischen 18 und 19 Uhr zehn Personen. Unter gleichem Motto kamen auf dem Marktplatz zwischen 19.15 und 20.35 Uhr etwa 35 Personen zusammen. Bei keiner dieser Versammlungen kam es zu nennenswerten Vorkommnissen.

Größte Demo ist „Montagsspaziergang“ mit 290 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Ebenfalls auf dem Schillerplatz begann zunächst um 18.15 eine Versammlung mit fünf Personen unter dem Motto „Frieden und Freiheit: Menschenwürdiges Leben für alle“, welche um 18.30 Uhr endete. An gleicher Örtlichkeit begann im Anschluss ab circa 18.30 Uhr eine Versammlung unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“. Nach einer Anfangskundgebung kam es zu einem Aufzug über die Braunschweiger Straße. Diesem schlossen sich etwa 290 Personen an. Die Versammlung endete mit einer Abschlusskundgebung gegen 20.30 Uhr am Ceka-Brunnen. Bei den Versammlungen kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

