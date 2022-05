Lehrgang für Firmen und Behörden zu gesellschaftlicher Vielfalt

An der KVHS wird in Zusammenarbeit mit dem Queeren Netzwerk Gifhorn ein Bildungsurlaub angeboten, an dessen Ende Teilnehmer zum Diversity Manager oder zur Diversity Managerin ausgebildet werden können.

Welche Formen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt gibt es? Wo beginnt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Wie macht sich Alltagsrassismus bemerkbar? Um vor allem Unternehmen, aber auch Beschäftigte aus dem Bereich Soziale Arbeit oder Privatpersonen für das Thema gesellschaftliche Vielfalt und Gleichberechtigung zu sensibilisieren, haben sich das Queere Netzwerk Gifhorn und die Kreisvolkshochschule zusammengetan, um einen kostenfreien Bildungsurlaub anzubieten, an dessen Ende ein Zertifikat zum Diversity Manager oder zur Managerin steht.

Andreas Sedlag, Theaterpädagoge und Kompetenztrainer seit 1997, ist einer der beiden Referenten. Foto: KVHS Gifhorn

Vom 7. bis 9. Juni geht der Bildungsurlaub, immer von 8.30 bis 16.30 Uhr. Gefördert und damit finanziert wird er von der Landesregierung, sodass er die Teilnehmenden keinen Cent kostet. „Das ist wirklich neu“, sagt Ralf Überheim von der KVHS, der für den Fachbereich Gesellschaft und Politik zuständig ist. Spielerisch und handlungsorientiert sollen Teilnehmer bedarfsgerecht ihren möglichen Einsatz und ihr Engagement erkunden. Zwölf Plätze gibt es.

Wer als zertifizierte(r) Diversity Manager(in) ausgezeichnet ist, gilt als bevorzugter Ansprechpartner/in, wenn Fälle von Ungleichbehandlung und Diskriminierung im beruflichen Umfeld auftreten. „Mit Ihrem sensibilisierten Blick erkennen Sie bereits im Vorfeld aufkommende Herausforderungen und nutzen Ihre Gestaltungsmöglichkeiten. Werden Sie zum Motor für mehr Chancengleichheit und Gerechtigkeit“, werben das Queere Netzwerk und die KVHS.

Zum Programm gehören die Module Rassismus und Rassismuskritik, Respekt im menschlichen Miteinander – Interkulturalität gemeinsam (er)leben und gestalten sowie die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.

Karsten Fehrke gehört dem Queeren Netzwerk Gifhorn an. Er ist der zweite Referent bei dem speziellen Fortbildungsangebot. Foto: Privat / KVHS

Weil nicht jeder Arbeitnehmer oder jede Arbeitnehmerin drei Tage am Stück frei bekommt, bietet die KVHS alternativ dieselben Inhalte in Workshops an, die sich auf drei verschiedene Tage verteilen. Sie finden statt am 1., 20. und 23. Juni. Auch hier sind 24 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten vorgesehen.

Referenten sind Andreas Sedlag und Karsten Fehrke. Theaterpädagoge Sedlag bietet seit vielen Jahren Kompetenztrainings für Führungskräfte, Auszubildende, Kommunen, Sozial- und Pflegedienste, Vereine & Co an. Fehrke ist im Queeren Netzwerk für den Bereich Bildung zuständig und vermittelt in Workshops, wie sich Diskriminierung und Stereotype auf Betroffene auswirken und welche Handlungsmöglichkeiten Betriebs- und Personalräte haben. Am Ende steht immer ein Ziel: Die Förderung von mehr Toleranz und eines positiven Betriebsklimas durch den Abbau von Vorurteilen.

Wer am Bildungsurlaub teilnehmen möchte, meldet sich bis 9. Mai unter (05371) 9459635 an oder per Mail an c.kaatz@kvhs-gifhorn.de. Für die Workshops ist jeweils 14 Tage vor dem Start Anmeldeschluss.

