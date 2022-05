Girl’s Day Zukunftstag in Gifhorns Jugendwerkstatt ein voller Erfolg

Endlich war es wieder einmal so weit: Junge Menschen durften in Präsenz am Zukunftstag teilnehmen. Auch die Jugendwerkstatt Gifhorn (JWG) hat dabei wieder einmal sechs Mädchen die Möglichkeit bieten können, sich handwerklich zu erproben und mit Werkzeugen zu arbeiten.

Die Jugendwerkstatt Gifhorn ist eine Einrichtung des Ev.-luth. Kirchenkreises Gifhorn. Sie fördert und begleitet benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg in das Berufsleben. Hierzu führt sie berufsvorbereitende Maßnahmen für das Jobcenter, die Agentur für Arbeit und das Jugendamt durch.

Sechs Schülerinnen aus unterschiedlichen Schulen und aus verschiedenen Landkreisen haben sich über die offizielle bundesweite „Girl’s Day“-Homepage angemeldet und die Chance ergriffen, in der Tischlerei der Jugendwerkstatt Gifhorn ein Insektenhotel aus Holz zu bauen.

Nach einer Begrüßung, gegenseitigem Kennenlernen und einer kurzen Vorstellung der JWG begann die Gruppe in der Tischlerei mit der praktischen Arbeit.

Sie stellten unter Anleitung, unterstützt von Teilnehmerinnen aus der Jugendwerkstatt, ein Insektenhotel her. Es wurde gemessen, gehämmert, geschraubt und auch gefeilt. Laut Aussage einer Schülerin war es schön „auch mal den Hammer schwingen zu lassen“ und sich am Akkuschrauber zu versuchen.

Anschließend wurde das Insektenhotel mit bunten Farben künstlerisch gestaltet. Bei einer gemeinsamen Abschlussrunde wurden die einzelnen Ergebnisse präsentiert und die neu erworbenen Kenntnisse besprochen.

Natürlich nahmen alle Mädchen die Insektenhotels mit nach Hause – einige behalten sie, andere wollen sie verschenken.

Neben den praktischen Arbeiten in der Tischlerei konnten die Schülerinnen auch einiges über den Arbeitsalltag in der Jugendwerkstatt erfahren. Die Teilnehmerinnen der berufsvorbereitenden Maßnahmen gaben bereitwillig Auskunft über ihre beruflichen Perspektiven und die anderen Werkstattbereiche der Jugendwerkstatt.

„Es war ein rundum gelungenes Angebot. Es war interessant und hat viel Spaß gemacht“, äußerten sich die Schülerinnen zufrieden am Ende des Zukunftstages.

red

