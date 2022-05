Frau fährt im Kreis Gifhorn in Anhänger – Folgeunfall mit Polizei

Leiferde. Auf der Landesstraße 320 in Leiferde (Kreis Gifhorn) ist eine Frau mit ihrem Auto in einen Anhänger gefahren. Die 38-Jährige ist leicht verletzt.

In Leiferde (Kreis Gifhorn) hat es einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten 38-jährigen Frau aus Edemissen (Kreis Peine) gegeben. Die Frau fuhr auf der Landesstraße 320 von Leiferde in Richtung Vollbüttel mit ihrem Auto. An einem kleinen Wald stand ein Transporter mit Anhänger des Straßenmeisterei mit Warnblinker und Rundumleuchte zur Sicherung am Wegesrand. Wenige Meter weiter parkte ein Auto einer Firma aus Helmstedt in einer Einfahrt zum Wald.

Eingeklemmte Person? Fahrzeug löst E-Call aus – Feuerwehr rückt an

Die Frau fuhr auf den Anhänger auf und schob das Straßenbaufahrzeug auf den Firmenwagen. Der Anhänger wurde aus der Kupplung gerissen. Möglicherweise blendete die Sonne die Frau. Die beiden Straßenbauarbeiter – sie waren beide gerade ausgestiegen, wie die Polizei mitteilt – und der Fahrer des Firmenfahrzeugs wurden nicht verletzt, die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gefahren. Einer der Straßenmeisterei-Mitarbeiter „konnte sich mit einem Sprung in den Seitenraum vor Verletzungen retten“.

Am Wagen der Frau und dem Anhänger entstand laut Gifhorns Polizei ein Totalschaden, die anderen beteiligten Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt.

Die Unfallmeldung erfolgte über E-Call. Aus diesem Grund war auch die Feuerwehr Leiferde alarmiert. Die Alarmfahrt konnte jedoch abgebrochen werden. Im Einsatz waren ein Rettungswagen und der Notarzt. Die Polizei sperrte die Landesstraße 320 für rund 45 Minuten voll.

Weiterer Unfall auf Anfahrt zum Unfall in Leiferde – Polizeistreife verwickelt

Auf der Anfahrt zu dem Einsatzort kam es für die Meinerser Polizei zu einem weiteren Unfall. Der Streifenwagen hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet und wollte in Höhe des Ortsausgangs Leiferde, in Richtung der genannten Unfallstelle fahrend, zwei Fahrzeuge überholen. Das vordere bog in diesem Moment ab, es kam zum Zusammenstoß mit dem Streifenwagen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde keiner der Insassen. Dieser Unfall wurde durch Beamte aus Gifhorn aufgenommen, erklärt die Polizei.

