Schäden wegen versuchter Einbrüche im Kreis Gifhorn

Gifhorn. In Meinersen und Grußendorf misslangen die Einbrüche. In Wesendorf drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein.

Bislang Unbekannte wollten in den vergangenen Tagen in einige Domizile im Kreis Gifhorn einbrechen. Meist misslang es.

Gleich drei Einbrüche haben Bürger am vergangenen Wochenende bei der Polizei Gifhorn angezeigt. Die erste Tat ereignete sich zwischen den Freitagen, 29. April und 6. Mai, in Meinersen. Bislang unbekannte Täter versuchten laut Polizei, eine rückwärtige Terrassentür zu einer Wohnung an der Straße An der Oker aufzubrechen. Ein Eindringen misslang, sodass der oder die Täter ohne Diebesgut den Tatort verließen.

In ein Einfamilienhaus an der Straße Katzenberg in Wesendorf drangen derweil Unbekannte ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag. Nachdem die Terrassentür aufgehebelt wurde, entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 450 Euro aus den Räumen und verließen den Tatort unerkannt.

Unbekannte versuchen, in Sportzentrum in Grußendorf einzubrechen

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es am frühen Sonntagnachmittag gegen 13.20 Uhr. Mehrere bislang unbekannte Täter versuchten, ein Fenster zu einem Haus an der Straße Sportzentrum in Grußendorf aufzubrechen. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst, woraufhin die Täter das Grundstück und die Örtlichkeit fluchtartig verließen. Dazu wurde ein schwarzer Kleinwagen benutzt. In allen Fällen nimmt die Polizei Gifhorn Zeugenhinweise zu den Taten unter (05371) 9800 entgegen.

