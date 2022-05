Räuberischer Diebstahl in Gifhorn – Polizei sucht nach Täter

Gifhorn. Der Unbekannte hat am Dienstag versucht, im Aldi-Markt an der Braunschweiger Straße Zigaretten zu stehlen. Als der Mann ertappt wird, flieht er.

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Dienstag gegen 16.30 Uhr im Aldi-Markt an der Braunschweiger Straße in Gifhorn gekommen. Ein bislang unbekannter Mann steckte sich laut Polizei diverse Zigarettenschachteln in seine Kleidung – dies bemerkte jedoch das Marktpersonal.

Als zwei Mitarbeiterinnen den Mann am Ausgang aufhielten und auf den Diebstahl ansprachen, schmiss dieser das Diebesgut zu Boden und stieß die Angestellten zur Seite. „Dadurch kam eine der Frauen zu Fall“, berichtet Gifhorns Polizei. Der Mann flüchtete vom Tatort.

Polizei Gifhorn: So wird der Täter beschrieben

Er wird als zirka 35 Jahre alt beschrieben. Er soll dunkle Jeans und eine helle Weste getragen haben, die dunklen Haare reichen von der Länge bis zu den Ohren.

Zeugen und Hinweisgeber in diesem Fall sollen sich unter (05371) 9800 bei der Polizei Gifhorn melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de